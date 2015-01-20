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Bilim / Teknoloji

İngiltere'de selfie çubuğuna yasak!

Arsenal ve Tottenham, pek çok taraftarın ‘maç keyfini kaçırdığı’ şikayetleri üzerine maçlarda da selfie çubuğunu yasakladığını açıklamıştı

20 Ocak 2015 12:46

2014’e damga vuran bir icat olan ve yine geçtiğimiz senenin en çok satılan hediyesi haline gelen ‘selfie çubuğu’ İngiltere’deki O2 Arena, SSE Wembley Arena, Brixton Academy gibi önemli konser mekânlarında yasaklandı.

‘Selfie’ye karşı değiliz, çubuğuna karşıyız’ diyen yetkililer, ‘Fotoğraf çekmek, etkinlik katılımcılarının normali haline gelmiş bir alışkanlık. Selfie konusunda söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak, selfie çubuğu diğer katılımcıların sahneyi görmesine engel teşkil ediyor. Bunu hoş karşılamamız mümkün değil’ diyor.

Yakın zamanda Kuzey Londra kulüpleri Arsenal ve Tottenham, maç günlerinde ‘uygunsuz biçimde kullanılabileceği’ kaygısı ve pek çok taraftarın ‘maç keyfini kaçırdığı’ şikayetleri üzerine maçlarda da selfie çubuğunu yasakladığını açıklamıştı.

 

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