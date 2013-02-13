İngiltere'de ölümcül virüs paniği!

İngiltere'de "Sars" benzeri bir virüs olan "Ncov", 3. bir kişiye daha geçti. Geçtiğimiz yıl Ortadoğu'da tespit edilen virüs, insandan insana geçiyor.

İngiltere'de bu son bir haftada tespit edilen ikinci vaka. Üstelik son vaka Ortadoğu'ya seyahat etmemiş bir kişi.

Hastalık kendisine, virüsü taşıyan bir aile üyesinden geçmiş. Uzmanlara göre, bu hastalığın bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Ancak İngiliz bilim adamları hastalığın ilk olarak geçtiğimiz sene ortaya çıktığına dikkat çekerek salgın riskinin düşük olduğunu söylüyor.

İngiltere'de bildirilen üçüncü vakayla birlikte, Eylül 2012'den bu yana dünyada bildirilen toplam vaka sayısı 11'e yükseldi. Şimdiye dek bu vakalardan 5'i hayatını kaybetti.

Yeni bir korona virüs olarak tanımlanan "Ncov" virüsüne, ilk kez Suudi Arabistan'da bulunan bir Katar vatandaşında rastlanmış, bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti.

Bu yeni virüsün benzerlik gösterdiği Sars, yani şiddetli akut solunum yolu sendromu, 2002 yılında Çin'de ortaya çıkmış ve dünyada 8 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.