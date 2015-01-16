İngiltere'de ilk eşcinsel okulu açılıyor

İngiltere'de mevcut eğitim sistemi içinde zorluk çeken LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel) öğrencilere hizmet verecek okulun üç yıl içinde açılabileceği bildirdi. Okul Manchester'da açılacak ve 40 öğrencisi olacak.

Ayrıca 20 öğrenciye başka bir okulda eğitim görürken bu okulda da yarı zamanlı eğitim hizmeti verecek.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, okul projesinin arkasında bulunan yardım kuruluşu Kuzey Batı LGBT Gençliği'nin stratejik müdürü Amelia Lee, "Bu, hayat kurtarmakla ilgili" diye konuştu.

Lee şunları söyledi:

"Eşcinselleri homofobik hakaret ve kötü muameleden karşısında korumayı amaçlayan yasalara rağmen gerçek şu ki, özellikle de okullarda, hakaret ve kötü muamele hala inanılmaz ölçüde yaygın. Bu durum, gençleri tecrit edilmiş ve yabancılaşmış hissetmelerine neden oluyor. Bu da sıklıkla okulu asmaya, en kötü senaryo da da intihara sebep oluyor."

Eğitim ücretsiz olmayacak

Eylül ayında 14 yaşındaki Elizabeth Lowe adlı öğrenci, lezbiyen olduğunu ebeveynlerine söylemek korktuğu için Manchester'da kendini asmıştı.

Lee, "Lowe tek çarenin kendini öldürmek olduğunu hissetti. Bolton'da da benzer bir hikayesi olan bir kız vardı" diyor.

Yardım kuruluşu olarak yılda 9 bin öğrenci ve bin öğretmenle çalışarak onları eşcinsellik konusunda eğittiklerini söyleyen Lee şöyle devam ediyor:

"Ya tüm okulların kapsayıcı olduğunu umabiliriz ya da henüz orada olmadığımızı kabul ederiz. Böylece bugün için daha özel okullara ihtiyacımız olduğunu kabul ederiz."

Yeni kurulacak okul, gittikleri okullarda zorluk yaşayan LGBT öğrenciler için projelendirildi.

Ancak okulda LGBT olmayan, küçük yaştaki bakıcılar, ebeveynler ve akli problemleri olanlara da yer verilecek.

Lee, "Okul LGBT'leri kapsayıcı olacak ama kimseyi dışlayıcı olmayacak" diyor.

Proje devletten ve yerel yönetimden alınan 63 bin sterlinlik yardımla hayata geçirilecek. Okulda eğitim paralı olacak.