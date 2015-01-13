Hindistan LGBTİ bireyler için 'normalleştirme' klinikleri açacak!

Hindistan’ın Goa eyaletinde eşcinselleri “tedavi ederek” onları “normal” hale getirecek bir merkez kurulacağı açıklandı. Goa yönetimi Adsız Alkolikler benzeri bir merkezi LGBTİ bireyler için kuracaklarını ve onları "tedavi edeceklerini" açıkladı. Karar ülke genelinde tartışmaya yol açtı.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, Goa eyaleti spor ve gençlerden sorumlu bakanı Ramesh Tawadkar tepki çekecek bu planı eyaletin gençlere yönelik politikaları hakkında konuşurken anlattı. Başbakan Narendra Modi’nin partisine mensup olan Tawadkar’ın bu açıklamaları sonrası hükümet topa tutuldu.

'Onları normal yapabiliriz'

Tawadkar, “Onları normal yapabiliriz. Onlar için bir merkez açacağız. Aynı 'Adsız Alkolikler'e benzer bir merkez. Onları eğiteceğiz ve onlara ilaç da vereceğiz” dedi. Goa eyaleti gençlik politikalarına göre LGBTİ bireyler, eyaletin “hedef grupları” arasında yer alıyor. Tawadkar, diğer hedef grupları arasında, çocuk suçlular, uyuşturucu bağımlısı gençler, dışlanmış ya da göçmen gençlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak bu "hedef gruplara" nasıl yardım edileceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de sadece bir ay önce bin kişinin katıldığı LGBTİ destek yürüyüşü düzenlenmişti.