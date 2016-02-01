İngiltere'de gen manipülasyonuna yeşil ışık



İngiltere'de bilim insanları artık insan embriyoları üzerinde araştırma yapabilecek.

Ülkede bilimsel araştırmalardan sorumlu İnsanda Üreme ve Embriyoloji Kurumu'nun (HFEA) kök hücre araştırmacısı Kathy Niakan'ın bu yöndeki başvurusuna yeşil ışık yaktığı açıklandı.

Niakan'ın bağlı olduğu Francis Crick Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, araştırmayla insan embriyolarındaki gelişimin ve üreme sisteminin daha iyi anlaşılmasının amaçlandığı belirtildi. Enstitü, yapay döllenme sonrası embriyo gelişiminin daha iyi izlenmesini umuyor.

Ancak HFEA'nın verdiği karara eleştirel bakanlar ise bunun 'tasarım bebeklere' yol açmasından endişe ediyor. Gen manipülasyonunun bu nedenle etik olmadığı savunuluyor.