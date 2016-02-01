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Yaşam
Deutsche Welle

İngiltere'de gen manipülasyonuna yeşil ışık

İngiltere'den bilim dünyasını bölen tarihi karar: İnsan embriyolarında araştırma yapmak amacıyla gen manipülasyonu yapılmasına ilk kez izin verildi. Karar tartışmalara yol açıyor.

01 Şubat 2016 22:05


İngiltere'de bilim insanları artık insan embriyoları üzerinde araştırma yapabilecek.

Ülkede bilimsel araştırmalardan sorumlu İnsanda Üreme ve Embriyoloji Kurumu'nun (HFEA) kök hücre araştırmacısı Kathy Niakan'ın bu yöndeki başvurusuna yeşil ışık yaktığı açıklandı.

Niakan'ın bağlı olduğu Francis Crick Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, araştırmayla insan embriyolarındaki gelişimin ve üreme sisteminin daha iyi anlaşılmasının amaçlandığı belirtildi. Enstitü, yapay döllenme sonrası embriyo gelişiminin daha iyi izlenmesini umuyor.

Ancak HFEA'nın verdiği karara eleştirel bakanlar ise bunun 'tasarım bebeklere' yol açmasından endişe ediyor. Gen manipülasyonunun bu nedenle etik olmadığı savunuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Embriyoloji KurumuKathy NiakanFrancis Crick EnstitüsüHFEADeutsche Welle Türkçe Reuters/DW/HS/BD

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