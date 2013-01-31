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Yaşam

İngiltere’de en çok konuşulan ikinci dil: Lehçe

Yapılan araştırma sonuçlarına göre İngiltere'de en çok konuşulan ikinci dil Lehçe iken Türkçe 12'nci sırada yer alıyor

31 Ocak 2013 11:43

İngiltere’de 2011 yılında yapılan nüfus araştırmasının sonuçlarına göre İngilizce'den sonra en çok konuşulan dil Lehçe (Polonyaca).

Guardian’da yer alan habere göre Açık ara ikinci olan dili 546 bin kişi konuşurken, 99 bin kişinin konuştuğu Türkçe, en çok kişinin konuştuğu diller sıralamasında 12. sırada yer aldı.

Anadili İngilizce olmayanların nüfus içindeki oranı ise % 8 civarında. Financial Times ise, 2 milyona yakın yetişkinin, akrabası olmayan kişilerle evini paylaştığını ve bu oranın nüfusun yüzde 7,9’una denk geldiğini belirterek, “Kiracılar Kuşağı” benzetmesi yapıyor.

Daily Telegraph ise 56 milyonluk İngiltere ve Galler nüfusu içinde “Hristiyan” olduğunu belirtenlerin oranının 10 yıl içinde % 72’den % 59’a gerilediğine dikkat çekiyor.

Habere göre, Müslümanların oranı % 2’den % 5’e çıkarken, hiçbir dine mensup olmayanların sayısı iki kat artarak 14 milyonun üzerine çıkmış.

(BBCTürkçe)

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