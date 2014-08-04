İngiltere’de Ebola virüsü paniği

Daily Mirror gazetesine konuşan Londra’daki Gatwick havaalanı yetkilileri Gambia Bird Havayolları’na ait bir uçaktan inen yolcunun sürekli kustuğunun ve terlediğinin tespit edilmesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldığını ancak kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer 72 yaşındaki hasta kadının Ebola virüsü taşıyor olabileceği yönündeki şüpheler nedeniyle Sierra Leone’nin başkenti Freetown’dan yola çıkan ve Gambia’nın Bajul kenti üzerinden Londra’ya gelen uçaktaki 128 yolcu ve mürettebatın karantinaya alındığını söyledi.



Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili yayınladığı açıklamada yapılan testler sonucunda hastanın Ebola virüsü taşımadığının tespit edildiğini ve havaalanında uygulanan karantinaya son verildiğini belirtti.

Tarihin en büyük salgını

Batı Afrika’da Şubat ayında başlayan Ebola virüsü salgını şimdiye dek 826 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Henüz bir tedavisi bulunmayan ölümcül Ebola virüsünü kapan kişiler ilk etapta baş, kas ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar sergiliyor. Hastalığın ileri evrelerinde ishal ve kusma gibi belirtilerin ortaya çıkmasının yanı sıra hastaların göz, kulak ve burunları da kanamaya başlıyor.

Ebola virüsünü kapan kişilerin %90’ının hayatını kaybettiğini belirten doktorlar tüm Ebola hastalarının karantinaya alınmasını tavsiye ediyor.