T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere’de Ebola virüsü paniği

Ebola virüsü etkisindeki Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’den gelen bir yolcunun İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havaalanı’nda hayatını kaybetmesi ülkede panik yarattı

04 Ağustos 2014 17:56

Daily Mirror gazetesine konuşan Londra’daki Gatwick havaalanı yetkilileri Gambia Bird Havayolları’na ait bir uçaktan inen yolcunun sürekli kustuğunun ve terlediğinin tespit edilmesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldığını ancak kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer 72 yaşındaki hasta kadının Ebola virüsü taşıyor olabileceği yönündeki şüpheler nedeniyle Sierra Leone’nin başkenti Freetown’dan yola çıkan ve Gambia’nın Bajul kenti üzerinden Londra’ya gelen uçaktaki 128 yolcu ve mürettebatın karantinaya alındığını söyledi.
 
Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili yayınladığı açıklamada yapılan testler sonucunda hastanın Ebola virüsü taşımadığının tespit edildiğini ve havaalanında uygulanan karantinaya son verildiğini belirtti.

 

Tarihin en büyük salgını

 

Batı Afrika’da Şubat ayında başlayan Ebola virüsü salgını şimdiye dek 826 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Henüz bir tedavisi bulunmayan ölümcül Ebola virüsünü kapan kişiler ilk etapta baş, kas ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar sergiliyor. Hastalığın ileri evrelerinde ishal ve kusma gibi belirtilerin ortaya çıkmasının yanı sıra hastaların göz, kulak ve burunları da kanamaya başlıyor.

Ebola virüsünü kapan kişilerin %90’ının hayatını kaybettiğini belirten doktorlar tüm Ebola hastalarının karantinaya alınmasını tavsiye ediyor. 

ETİKETLER

ebolavirüsingilterelondrakarantinaşüphepanikhastalık

İlgili Haberler

'Ebola tahmin edilenden çok daha hızlı yayılıyor'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Chan, 'Salgının dünya geneline yayılma riski taşıdığını' belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24