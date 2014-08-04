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Dünya

'Ebola tahmin edilenden çok daha hızlı yayılıyor'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Chan, 'Salgının dünya geneline yayılma riski taşıdığını' belirtti

04 Ağustos 2014 14:21

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 700'den fazla kişinin ölümüne neden olan ebola salgınının tahmin edilenden çok daha hızlı yayıldığını söyledi. Örgütün Başkanı Margaret Chan, Batı Afrika'daki salgının kontrol altına alınamaması durumunda dünya geneline yayılma riskinin olduğunu belirtti ve "Eğer doğru tedbirlerle kriz yönetilebilirse salgının yayılması önlenebilir" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ebola virüsüne yakalanan kişilerin yüzde 90'ı hayatını kaybediyor. Virüs kişiyi yaklaşık 3 ila 4 gün içerisinde öldürebiliyor. Erken teşhis konan hastaların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Batı Afrika'da görev yapan iki ABD'li doktorun da ebola virüsüne yakalandığı belirtildi. Doktorlardan birisi olan Kent Brantly, tedavi görmesi için Atlanta eyaletindeki özel bir sağlık merkezine getirildi. ABD, Batı Afrika'da görev yapan yüzlerce barış gücü askerini salgın nedeniyle tahliye etmiş durumda.

ABD sağlık kontrolüne başlıyor

 

ABD Başkanı Barack Obama ise, gelecek hafta Washington'da düzenlenecek olan ABD-Afrika zirvesine Batı Afrika'dan katılacak olan temsilcilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Obama, "Bu ülkelerden gelen kişiler çok küçük de olsa bir risk unsuru. Bir şekilde virüs taşımadıklarından emin olmalıyız. Sağlık kontrolleri yapılacak" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da ebola salgıunı ile mücadele için 100 milyon dolarlık yeni bir yatırımla çabalara destek olacağını açıkladı.

Örgüt, salgının baş gösterdiği ülkelere yüzlerce yeni sağlık görevlisi gönderecek.

Batı Afrika ülkelerinin liderleriyle biraraya gelen DSÖ Başkanı Margaret Chan, "Bu toplantı bir dönüm noktası olmalı. Artık daha kararlı bir şekilde salgınla mücadele etmeliyiz" dedi.

 

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