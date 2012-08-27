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Yaşam

İngiltere’de aslan paniği

İngiltere’nin Essex bölgesinde sirkten kaçmış olabileceği belirtilen yetişkin bir aslanla karşılaşılması halk arasında paniğe neden oldu

27 Ağustos 2012 16:42

İngiltere’nin Essex bölgesinde bulunan ve çoğu zaman karavan parkı için kullanılan alanda gezenler yetişkin bir aslanla karşılaştı. Aslanın kırlık arazide dolaştığını söyleyen halk korkudan evlerine kapandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bölgede yaşayan Rich Baker iki oğluyla yürüyüşe çıktığında bir kükreme duydu.

O sırada yanından koşarak geçen bir adamın “Orada bir aslan var” diye bağırdığını söyleyen Baker adamın yüzündeki dehşet dolu ifadeden şaka yapmadığını anladığını belirtti.

39 yaşındaki Baker sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarımın elini tutup karavana doğru koşmaya başladım. Çok korkmuştuk.”

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz polisi St Osyth köyü civarında aslanla karşılaşan 12’den fazla kişi olduğunu bildirdi.

Aslanın 8 Ağustos’tan beri bölgenin iki mil uzaklığında bulunan alanda kurulan Büyük İngiliz Sirki’nden kaçtığı tahmin ediliyor.

30 polis memuru ile bir helikopterin bölgeyi taradığını belirten güvenlik yetkilileri durumun Twitter ve Facebook üzerinden de halka duyurulduğunu söyledi. (ntvmsnbc)

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