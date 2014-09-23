İngiltere'de 700 yıllık iskeletler el ele bulundu

İngiltere'nin Leicestershire bölgesindeki St. Morrell Şapeli'nde yapılan kazılar sonucu 11 iskelet bulundu. Bunlardan ikisinin çift olarak gömüldüğü tespit edildi.

Hacıların geçiş güzergâhı olduğu belirtilen bölgede bulunan çiftin 18 ila 20 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Çiftin neden bölgedeki büyük kilisede değil de şapelde gömüldüğü konusunda ise farklı yorumlar var. Buna göre çift hastalıklı ya da yabancı oldukları için böyle gömülmüş olabilir.

Diğer bir ihtimal de çiftin suçlu olması. Daha önce Sibirya ve İtalya'da el ele tutuşmuş halde binlerce yıllık iskeletler bulunmuştu.

Cesetlerin ölürken el ele tutuşma ihtimali olduğu gibi gömülüş biçimlerinden de bu şekilde görünmelerinin de mümkün olduğu ifade edildi.