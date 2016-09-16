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İngiltere ve Almanya büyükelçiliklerine saldırı planlayan 4 kişi yakalandı!

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı

16 Eylül 2016 20:12

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD terör örgütünün iki ülke büyükelçiliklerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratına ilişkin çalışmalar kapsamında 4 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, IŞİD terör örgütünün 13-17 Eylül'de Almanya ve İngiltere büyükelçiliklerine yönelik eylem arayışında bulunduğu istihbaratı doğrultusunda çalışma yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili ülkelerin ortak çalışmaları sonucu Ankara'da 3, İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, terör gruplarıyla bağlarına dair bulguya rastlanmadı.

Bakanlık yetkilileri, iki ülke büyükelçiliklerinden kendilerine verilen bilgide, spesifik bir tehdit olmadığı ortaya çıkmasına karşın güvenlik durumları öne sürülerek elçiliklerin bir süreliğine tedbiren kapalı tutulduğunun belirtildiğini aktardı.

Yetkililer, bu süreçte Alman ve İngiliz büyükelçilikleriyle yakın çalışıldığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve elçilik yetkililerinin gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Bu arada, bakanlık yetkilileri, "Esasen bu konuda bizim kurumlarımızla paylaşmadıkları bir bilgi varsa bunun paylaşılmasının önemi de kendilerine anımsatılmıştır." değerlendirilmesinde bulundu.

 

“Türk yetkililer uygun tedbirleri alıyor”

 

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türk yetkililerin tehdide karşı uygun tedbirleri aldığını vurgulayan Moore, Türk güvenlik güçleriyle de her zamanki gibi destek ve iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Moore, Türk güvenlik güçlerine güvendiklerine dikkati çekerek, "Gösterdikleri çabaları için teşekkür ederim. Fakat böyle bir durumda büyükelçiliği kapatmak da makul bir önlemdir." ifadesini kullandı.

 

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