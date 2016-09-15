Almanya'dan sonra İngiltere Büyükelçiliği de güvenlik nedeniyle yarın kapalı olacak!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı ülkelere seyahat konularında uyarılarını yayınladığı sayfasında, Türkiye'deki büyükelçiliğin 16 Eylül Cuma günü güvenlik gerekçesiyle kapalı olacağı duyuruldu. Büyükelçiliği kapatma kararı alınmasına neden olan konuyla ilgili ise detaylı bilgi verilmedi.

İngiltere bir süredir vatandaşlarına Türkiye'nin sınır bölgelerinde seyahat etmemeleri ve bazı illere de çok gerekmedikçe gitmemelerini tavsiye ediyor.

Almanya da kapattı

Dün de Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, 'olası bir saldırı tehdidi nedeniyle' Türkiye'deki büyükelçilik, konsolosluk ve İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nin geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Gazete, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik misyonlara Kurban Bayramı tatili sırasında saldırı olabileceğine dair "söylentiler" ulaştığını ve temsilcilikler ile okulun "güvenlik nedeniyle" kapatıldığını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise habere yorum yapmadı ancak Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler ve okulun bayram tatili boyunca kapalı olduğunu belirtti.