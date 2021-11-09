İngiltere, Sinovac aşısına onay vereceğini açıkladı

İngiltere, onaylı aşılar listesine Sinovac aşısının da ekleneceğini duyurdu. Sinovac’la birlikte Sinopharm ve Covaxin aşılarına da yer verecek olan liste, 22 Kasım 04.00’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye’nin kullanıma soktuğu ilk Koronavirüs aşısı olan ve Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, geliştirilmesinin ve çeşitli ülkelerde kullanıma girmesinin üstünden uzun zaman geçmiş olsa da Avrupa tarafından halen kabul edilmiyor. Bugünse Avrupa’nın aksine hareket eden İngiltere, Sinovac’ı onaylı aşılar listesine ekleyeceğini açıkladı. Sinovac aşısının kabul edilmesi, Sinovac aşılarını olan Türk vatandaşlarının İngiltere’ye seyahat edebilecekleri anlamına geliyor

22 Kasım'dan sonra geçerli

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısının da ekleneceği yeni listenin 22 Kasım saat 04.00’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi. İngiltere’nin Sinovac aşısını kabul etmesi, artık Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac aşılarını olanların İngiltere’ye seyahat edebilecekleri anlamına geliyor. Yeni liste, aynı zamanda Sinopharm ve Covaxin aşılarına da yer verecek.

Aşıları tamamlananlara karantina zorunlu değil