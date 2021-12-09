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Koronavirüs

İngiltere Sağlık Bakanı Javid: Ay sonuna kadar 1 milyon Omicron vakası görebiliriz

"Omicron şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm varyantlardan çok daha hızlı yayılıyor"

09 Aralık 2021 16:17

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığını belirterek bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede dün getirilen yeni Koronavirüs kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Omicron çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm varyantlardan daha hızlı" dedi.

"Yeni uygulamalar varyanta karşı savunmayı güçlendirecek"

Birkaç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağını düşündüklerini ifade eden Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" şeklinde konuştu.

Bakan Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm soruları cevaplayamadıklarını vurgulayarak İngiliz hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini söyledi.

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