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Dünya

İngiltere: Rus uçağı bombayla düşürülmüş olabilir

İngiltere Başbakanı David Cameron acil kabine toplantısına başkanlık edecek

05 Kasım 2015 01:20

İngiltere Başbakanlığı Rusya'ya ait yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin bombadan kaynaklanmış olabileceğini açıklarken Başbakan David Cameron konuyu görüşmek üzere kabineyi topladı.

İngiltere Başbakanlığı, Rus havayolu şirketi Kogalımavia'ya ait Airbus-320 tipi yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin, bombadan kaynaklandığına dair endişe duyulduğunu bildirdi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nda geçen hafta sonu düşen yolcu uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yakından takip edildiği belirtilerek, "Soruşturma halen devam ederken, Rus uçağının kesin olarak neden düştüğünü söyleyemeyiz. Ancak bilgiler ortaya çıktıkça, uçağın bir bombayla düşürülmüş olabileceğine dair endişelerimiz var" denildi.

Bu çerçevede önlem olarak Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinden İngiltere'ye gelen uçakların askıya alındığını bildiren Başbakanlık, İngiliz havacılık uzmanlarının Şarm El Şeyh'e seyahat etmekte olduklarını ve güvenlik konusuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.

Rus Hava Yolu Şirketi Kolavia'ya (Metrojet) ait Şarm El-Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak geçen cumartesi günü, havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü.

 

 

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