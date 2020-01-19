İngiltere Parlamentosu'na seçilen ilk Türkiye kökenli milletvekili: Feryal Clark

Türkiye kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesinden İngiltere Parlamentosu'na seçilen Feryal Demirci Clark ilk konuşmasını yaptı. Parlamentoya seçilen ilk 'Türk - Kürt kökenli' milletvekili olan Feryal Clark, konuşmasında göçmen kökenine de değindi.

Kuzey Enfield seçim bölgesinde oyların yüzde 51’ini alan Malatya Kürecik doğumlu milletvekili, 7 yaşında ailesi ile birlikte İngiltere’ye göç etti. 39 yaşında olan ve 30 yıldır İngiltere’de yaşayan Clark, daha önce de yine Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hackney bölgesinde, belediye başkan yardımcılığı görevi yapıyordu.

Bir önceki yerel seçimde de Nesil Çalışkan, Enfield bölgesinin belediye başkanlığı görevine seçilmişti. 29 yaşında belediye başkanı olan Çalışkan, Londra’daki 32 yerel bölge içindeki ‘en genç başkan’ olma sıfatını da kazanmıştı. Enfield’da her beş kişiden birinin Türkiye kökenli olduğu tahmin ediliyor. Türkçe bu bölgede İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil konumunda. (BBC Türkçe)