İngiltere'nin seyahat kuralları, dünyanın büyük bölümünde uygulanan aşıları tanımıyor

İngiltere'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) seyahat kuralları, dünyanın büyük bölümünde uygulanan aşıları tanımamasıyla Latin Amerika, Afrika ve Güney Asya'da öfke ve şaşkınlık yarattı.

Ulaştırma sekreteri Grant Shapps, İngiltere'nin yeni kurallarını "uluslararası seyahat için basitleştirilmiş bir sistem" olarak nitelendirdi. Shapps, "Amaç, insanların seyahat etmesini kolaylaştırmak" dedi.

Yeni kurallara göre, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore veya bir AB ülkesinde Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna veya Janssen aşıları ile tam aşılı olan yolcular, geldiklerinde “tam aşılı” olarak kabul edilecek ve karantinadan muaf tutulacak.

Ancak Afrika, Latin Amerika ve Hindistan dahil diğer ülkelerde aynı aşılarla aşılanmış kişiler, "tam aşılanmamış" kabul edilecek ve geldiklerinde 10 gün karantinada kalmaya zorlanacaklar.

"Üzücü, yanlış, ayrımcı"

Bir Latin Amerikalı diplomat "Latin Amerika'da uygulanan bir Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşısı, birinin ülkeye girmesi için nasıl yeterli olmaz? Bunun nasıl kabul edilebilir olduğunu anlamıyorum. Bu çok adaletsiz" dedi.

Batı Afrikalı diplomat, kısıtlamaları “ayrımcı” olarak kınadı ve “Beni en çok endişelendiren ayrımcılık değil, verdiği mesaj” diye ekledi.

Nijerya'da bir halk sağlığı danışmanlığının başkanı ve doktoru Ifeanyi Nsofor “Birleşik Krallık, Covax tesisine en büyük fon sağlayanlardan biri ve şimdi Birleşik Krallık, gönderdikleri aynı aşıların kabul edilmediğini söylüyor. Üzücü, yanlış, ayrımcı"