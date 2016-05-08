İngiltere, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanının başarısını konuşuyor

İngiltere, Londra’da belediye başkanı seçilen ilk Müslüman olan Pakistan asıllı Sadiq Khan’ın (45) başarı hikâyesini konuşuyor. Avrupa’da terör korkusunun yaşandığı, İslamofobi’nin yükseldiği bir dönemde İşçi Partili Sadiq Khan, Muhafazakar Partili rakibi Zac Goldsmith'e fark atarak belediye başkanı seçildi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da belediye başkanlığı seçimini önceki gün İşçi Partisi’nin Pakistan kökenli Müslüman adayı Sadiq Khan kazandı. Böylece Khan, hem Londra’nın hem de AB üyesi bir ülkenin başkentinin belediye başkanı olan ilk Müslüman oldu. Evli ve iki kız babası olan 45 yaşındaki Khan, oyların yüzde 57’sini aldı. Müslüman aday, 1 milyon 310 binden fazla oy alırken, en yakın rakibi Muhafazakâr Parti’nin adayı Zac Goldsmith 994 binde kaldı. Khan, zafer konuşmasında “Benim gibi birinin Londra Belediye Başkanı seçilebileceğini hiç hayal etmemiştim.Bugün imkansızı mümkün hale getiren her Londralıya teşekkür etmek istiyorum” dedi. Khan, “Londra bugün korku yerine umudu ve ayrılık yerine birliği seçtiği için çok gururluyum. Korku bizi daha güvenli değil daha güçsüz yapar ve korku siyaseti bizim şehrimizde hoş görülmez” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'teki habere göre, Müslüman belediye başkanının bu ifadeleri Khan’ı ayrılık yaratmakla ve İslamcı aşırılıkçılarla birlikte olmakla suçlayan rakibi Goldsmith’e yönelikti. Muhafazakâr Parti’nin Sadiq Khan’ı bu yönde suçlamasının arkasında ise Khan’ın ABD’deki İslam Milleti adlı grubun lideri Louis Farrakhan’ın ve Afganistan’da Taliban’a destek vermekten ABD’de hapiste tutulan Babar Ahmad’ın avukatlığını yapması vardı. Pakistan kökenli siyasetçi, İngiltere’de hak ve özgürlükler için mücadele veren Liberty adlı sivil toplum kuruluşunun da 3 yıl başkanlığını yapmıştı. Khan şimdi de 1 milyondan fazlası Müslüman olan 8.6 milyon nüfuslu Londra’nın başında olacak.

Britanya sınırları içindeki en büyük polis teşkilatı Londra belediye başkanına bağlı. Başkentte neyin yapılacağı ve neyin yıkılacağına karar verme ve denetleme yetkisine sahip. Khan, aynı zamanda 17 milyar sterlinlik (72 milyar TL) bir bütçenin başında olacak.

Johnson aday olmayacağını açıklamıştı

İki dönem Londra Belediye Başkanlığını yürüten Boris Johnson, bu yıl İngiltere’nin AB’den çıkıp çıkmayacağının oylanacağı referandumda birlikten çıkılmasından yana bir kampanya sürdürüyor. Johnson, Londra Belediye Başkanlığı için üçüncü dönem aday olmayacağını açıklamıştı.

Irkçı tepki mi?

Sadiq Khan’ın zafer konuşması için kürsüye çıktığı sırada aşırı sağcı Britain First (Önce Britanya) partisinin belediye başkanı adayı Paul Golding, rakibini protesto etmek için sırtını döndü. Golding, ırkçılık suçlamalarına uğrarken kendisini “Irkçılık mı? Ben o Asyalı diye sırtımı dönmedim. Sırtımı döndüm çünkü o adi bir adam” diye savundu.

7 kardeşi var

Sadıq Khan (45) Londra doğumlu. Pakistan asıllı bir otobüs şoförü ile terzilik yapan bir annenin sekiz çocuğundan biri. Dişçi olmak isteyen Khan, öğretmeni konuşmadaki ustalığını fark edip onu hukuka yönlendirince avukat olmuş, insan hakları avukatlığı yaptı.

‘Gölge Adalet Bakanı’

2005’te İşçi Partisi vekili olarak parlamentoya giren Khan, 2008’de Toplumlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. Khan, daha sonra Ulaşım Bakanlığı görevine getirildi. Khan, daha sonra ‘Gölge Adalet Bakanı’ olarak da çalıştı.

İki kız babası

Avukat Saadiye Ahmed ile evli olan Khan, 15 ve 17 yaşlarında iki kız babası. 2013 yılında eşcinsel evlilik yasa tasarısını destek vermesinin ardından ölümtehditleri alıyor. Khan, İslam’ın beş şartına göre yetiştiğini söylüyor. Ramazanları oruç tutuyor, hacca gitmiş. Liverpool taraftarı olan Khan, kriket sporunun yakın takipçisi.