Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı



İşçi Partili aday Sadiq Khan, 1 milyon 310 bin 143 oy alırken Muhafazakâr Partili rakibi Zac Goldsmith ise 994 bin 614 oyda kaldı.

Seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı Sian Barry ise 150 bin 673 oyla üçüncü oldu.

2012 yılına kıyasla Londra'daki seçimlere katılımın yüzde 7,6 artış kaydettiği ve katılım oranının yüzde 45,6 olduğu belirtildi.

Pakistan göçmeni bir otobüs şoförünün oğlu olan Sadiq Khan, 8 çocuklu bir ailede büyüdü. Şimdi ise 20 milyar euroluk bir bütçeyi kontrol eden Londra'nın belediye başkanı oldu.

Khan'ın kariyerinin ilklerle dolu olduğu belirtiliyor. 2009 yılında İşçi Partisi hâlâ iktidardayken Khan, Ulaştırma Bakanı olarak atanmış ve Özel Konsey‘e atanan ve Bakanlar Kurulu toplantılarına katılan ilk Müslüman olmuştu.

Khan'a karşı kampanya

Muhafazakâr aday Zac Goldsmith, Khan'a karşı muhafazakar köşe yazarı Peter Osborne'nun da “siyaset muhabiri olarak gördüğüm en çirkin kampanya“ olarak nitelendirdiği bir kampanya yürüttü.

Khan'ı “radikal“ olarak nitelendiren Goldsmith, onu “Londra için gerçek bir tehlike olarak gördüğünü“ söylemişti. Muhafazakâr Parti'nin diğer üyeleri de Khan'ın radikallerle ilişki içinde olduğunu iddia etmişti.