T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı

45 yaşındaki İşçi Partili Sadiq Khan, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Khan, kendisine karşı bir kampanya yürüten rakibi Zac Goldsmith’i geride bıraktı.

07 Mayıs 2016 14:00


İşçi Partili aday Sadiq Khan, 1 milyon 310 bin 143 oy alırken Muhafazakâr Partili rakibi Zac Goldsmith ise 994 bin 614 oyda kaldı.

Seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı Sian Barry ise 150 bin 673 oyla üçüncü oldu.

2012 yılına kıyasla Londra'daki seçimlere katılımın yüzde 7,6 artış kaydettiği ve katılım oranının yüzde 45,6 olduğu belirtildi.

Pakistan göçmeni bir otobüs şoförünün oğlu olan Sadiq Khan, 8 çocuklu bir ailede büyüdü. Şimdi ise 20 milyar euroluk bir bütçeyi kontrol eden Londra'nın belediye başkanı oldu.

Khan'ın kariyerinin ilklerle dolu olduğu belirtiliyor. 2009 yılında İşçi Partisi hâlâ iktidardayken Khan, Ulaştırma Bakanı olarak atanmış ve Özel Konsey‘e atanan ve Bakanlar Kurulu toplantılarına katılan ilk Müslüman olmuştu.

Khan'a karşı kampanya

Muhafazakâr aday Zac Goldsmith, Khan'a karşı muhafazakar köşe yazarı Peter Osborne'nun da “siyaset muhabiri olarak gördüğüm en çirkin kampanya“ olarak nitelendirdiği bir kampanya yürüttü.

Khan'ı “radikal“ olarak nitelendiren Goldsmith, onu “Londra için gerçek bir tehlike olarak gördüğünü“ söylemişti. Muhafazakâr Parti'nin diğer üyeleri de Khan'ın radikallerle ilişki içinde olduğunu iddia etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Partili Sadiq Khan LondraMüslümanZac GoldsmithPartiliSadiq KhanMuhafazakâr PartiliYeşiller PartisiSian BarryLondraPartisiKhan Ulaştırma BakanıKonsey‘eBakanlar KuruluZac Goldsmith KhanPeter OsborneGoldsmithParti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24