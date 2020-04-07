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Yaşam

İngiltere Güzeli, Koronavirüs mücadelesi için doktorluk mesleğine dönüyor

2019'da İngiltere Güzeli seçilen Bhasha Mukherjee, doktorluğu bırakmıştı

07 Nisan 2020 10:54

2019 İngiltere Güzeli Bhasha Mukherjee, tacını bir kenara bırakıp Koronavirüs günlerinde mesleği doktorluğa dönmeye karar verdi. Solunum hastalıkları üzerinde uzmanlığı olan Mukherjee, salgın sürecinde hangi ekipte ihtiyaç varsa orada çalışacağını söyledi.

2019 yılında İngiltere Güzeli seçilen Mukherjee, tacını taktıktan sonra yardım çalışmaları yapmak için dünyayı gezmeye başlayacağı için doktorluk mesleğini yarıda bırakmıştı. 

Koronavirüs salgını patlak vermeye başladığında Hindistan'da bir yardım görevinde bulunan Mukherjee, "Yaşananları takip ettiğimde evime dönüp mesleğimin başına geçmek istedim" dedi. 

6 Nisan'da İngiltere'ye dönen Mukherjee, 2 hafta kendini evinde izole ettikten sonra doktor olarak iş başı yapabilecek. 

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