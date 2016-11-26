İngiltere, eski futbolcuların tecavüz iddialarıyla çalkalanıyor

İngiltere'de dört eski futbolcunun BBC'deki bir televizyon programına katılarak, çocukken antrenörleri tarafından cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldıklarını açıklaması büyük tartışma yarattı. Daha sonra başka sporculardan da benzer itiraflar gelmesi üzerine benzer şikâyetlerin bildirilmesi amacıyla bir telefon hattı kuruldu.



BBC 2 kanalında yayınlanan Victoria Derbyshire'ın sunuculuğunu yaptığı programa katılan Andy Woodward, Chris Unsworth, Jason Dunford ve Crewe Alexandra gençliklerinde takımlarının teknik direktörleri tarafından cinsel tacize uğradıklarına dair yaptıkları itiraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Taciz konusunda ilk açıklamayı geçen haftaki programda yapan eski futbolcu Andy Woodward, bu haftaki programa 3 futbolcu arkadaşıyla birlikte katıldı. İtiraflarına devam eden Woodward, programda gözyaşlarını tutamadı.

'100'e yakın kez tecavüze uğradım'



BBC Türkçe servisinin aktardığına göre, Chris Unsworth ve Jason Dunford da, ilk kez kamuoyu önünde Crewe Alexandra takımının eski teknik direktörü Barry Bennel tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürdü. Unsworth 100'e yakın kez tecavüze uğradığını iddia etti ve şimdiye kadar bunu tek bir kişiye dahil söylemediğini belirtti.

Aynı suçtan 3 kez cezaevine girdi

Taciz iddialarında adı geçen 62 yaşındaki eski teknik direktör Barry Bennel şu ana kadar çocuklara taciz suçlamasıyla üç kez hüküm giyip cezaevine girdi. Aynı zamanda genç futbol izci liderliği de yapan Bennel, 1998 yılında ABD'de bir mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 4 yıl hapis yatmıştı. Bennel, 2015 yılında da İngiltere'de bir mahkeme tarafından Macclesfield'deki bir eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi. Bu cezasını da çektikten sonra İngiltere'nin Milton Keynes kasabasında yaşamaya başladı.



Telefon hattını ilk 2 saat içinde 50 kişi aradı



Geçen hafta Andy Woodward'ın yaptığı ilk açıklamayı birçok eski futbolcunun çocukluklarında antrenörler tarafından taciz edildiklerine dair anlatımları izledi. Bu şikayetlerin bildirilmesi için açılan telefon hattını ilk iki saat içinde 50 kişi aradı.

'Evinde birçok kez yatıya kaldık'

Programda konuşan 44 yaşındaki eski futbolcu Chris Unsworth, sessizliğini yıllar sonra niye bozduğunu açıklarken, "Anlatırsam, bunun herkese faydası olur diye düşündüm" dedi. Unsworth önce Manchester City genç takımında oynamış, aynı takımla çalışan teknik direktör Bennel ile birlikte 1980'lerin ortalarında 12 yaşındayken Crewe'a geçmişti. Programda Bennel'in evinde çok kez yatıya kaldığını anlatan Unsworth Bennel'in bazen yatağına iki ya da üç erkek çocuğu birden alıp hepsini taciz ettiğini söyledi. "Bunu birbirimizle hiç konuşmadık" diyen Unsworth "50 ila 100 kere tecavüze uğramışımdır" dedi. Eski futbolcu taciz başladığında 9 yaşında olduğunu söyledi.



'Reddedince takımda bana eziyet etti'



Jason Dunford da bir futbol yarışmasını kazanarak gittiği tatil kampında Bennel'in kendisini tacize teşebbüs ettiğini, kendisinin şiddetle tepki göstermesi üzerine Bennel tarafından daha sonra cezalandırıldığını söyledi. Dunford, "Bana eziyet etti. Oynayacağımı söyledikten sonra takımdan çıkardı" diye konuştu.



'Diğer çocuklarla aynı yatakta yattık'



Dunford, daha ileriki bir tarihte bir başka antrenörün de kendisini tacize yeltendiğini, bu antrenörün evinde aynı yatakta kaldıklarını anlattı:

"Diğer iki çocukla maçtan önce yatıya kaldık, aynı yatakta yattık. Bana dokunmaya başladı, elini ittim. Sonra uyandığımda diğer çocuklardan birini ellediğini gördüm" dedi. Dunford bu olayla ilgili polise ifade de verdi.

'Omuzlarımdan yüzlerce tonluk yük kalktı'

Cheshire Emniyet Müdürlüğü, Woodford'un açıklamalarından bu yana 11 kişinin daha polise başvurduğunu söyledi. Bunlardan biri de yine BBC televizyon programına çıkan 44 yaşındaki eski Crewe oyuncusu Steve Walters'dı. O da Woodward'ın açıklamalarından sonra yıllardır gizlediği şeyleri anlatma ihtiyacı duyduğunu söyledi. "Çok öfkeli ve çok kırgındım ama aynı zamanda omuzlarımdan yüzlerce ton yük kalkmış gibi oldum" dedi. Walters ünlü isimler de dahil tacize uğrayan tüm oyuncuların ortaya çıkıp anlatmasını istedi ve "Artık adalet istiyorum" diye konuştu.



Federasyon 2001 yılında yeni 'koruma kuralları' getirdi



İngiltere Futbol Federasyonu, 2001 yılından bu yana çocukları korumaya yönelik yeni kurallar uyguluyor ve bütün takımların genç oyuncularla ilgilenecek uzman bir sosyal yardım görevlisi bulunmasını şart koşuyor. Fakat birçok eski federasyon görevlisi, büyük takımların denetiminin kolay olduğunu buna karşın gönüllü uzmanlarla çalışan alt liglerdeki küçük klüplerinin denetiminin daha güç olduğunu söylüyorlar.



'Üzerini örtmedik'



Oyuncuları temsil eden Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Gordon Taylor ise BBC'ye Federasyon’un ve derneklerinin taciz söylentilerinden haberdar olduğunu ancak şu zamana kadar bir şikayet olmadığını, dolayısıyla hiçbir şeyin üzerini örtmediklerini söyledi. Buna karşılık Avam Kamarası Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins sorunun çok çetin olduğunu özellikle genç oyuncuların taptıkları antrenörlerini suçlamasının çok zor olduğunu kaydetti.

Rooney, başka mağdurların da itiraf etmesini istedi

Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Manchester United'ın forvetlerinden Wayne Rooney, tacize uğrayan diğer futbolculardan yaşadıklarını kamuoyuna açıklamalarını istedi. Çocuk tacizlerine karşı savaşan NSPCC Vakfı ve İngiliz Futbol Birliği'nin ortak girişimiyle kurulan telefon hattının tanıtım gününe katılan Rooney, meslektaşı olan futbolculardan hiçbirinin bu girişimlerinden pişmanlık duymamaları gerektiğini ve cesaretleriyle örnek olmaları gerektiğini belirtti.



