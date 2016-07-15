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Dünya

İngiltere'den Fransa uyarısı

Nice'de bulunan İngiliz vatandaşlarına Fransız yetkililerin uyarılarını dikkate almaları tavsiyesinde bulunuldu

15 Temmuz 2016 11:29

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Nice'de meydana gelen terör saldırısının ardından bu bölgede bulunan İngiliz vatandaşları için seyahat uyarısını güncelledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada bölgede bulunan İngiliz vatandaşlarına Fransız yetkililerin uyarılarını dikkate almaları tavsiyesinde bulunuldu.

 

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