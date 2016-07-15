İngiltere'den Fransa uyarısı

<p style="margin:0px 0px 24px;padding:0px 0px 0px 10px;font-family:Roboto, sans-serif;color:rgb(51, 51, 51);font-size:16px;line-height:24px;background-color:rgb(255, 255, 255);">İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Nice'de meydana gelen terör saldırısının ardından bu bölgede bulunan İngiliz vatandaşları için seyahat uyarısını güncelledi.</p>\r\n\r\n<p>Bakanlık'tan yapılan açıklamada bölgede bulunan İngiliz vatandaşlarına Fransız yetkililerin uyarılarını dikkate almaları tavsiyesinde bulunuldu.</p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n