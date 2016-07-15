Nice'de bilonça ağır: 80 ölü



Fransa Milli Günü'nde Nice kenti kana bulandı. Perşembe akşamı kutlamalara katılmak için kent merkezinde toplanan kalabalığın arasına giren ve insanları ezen bir kamyon şimdiye kadar en az 80 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de 18 kişinin da ağır yaralı olduğunu belirtti. Ölenler arasında çok sayıda çocuğun da olduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları ve polis, kamyonun büyük bir soğukkanlılıkla insanları hedef aldığını aktardı. Kalabalığın arasında 2 kilometre kadar giden kamyon sürücüsü daha sonra polis tarafından vuruldu. Saldırının ne amaçla düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.

Kimlik bulundu

Saldırının düzenlendiği kamyonda daha sonra Tunus asıllı bir Fransız vatandaşına ait bir kimlik bulunduğu açıklandı. Kimlikteki kişinin 31 yaşında olduğu ve ikametgahının da Nice kentinde olduğu tespit edildi.

Ancak kimliğin gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Polis, LKW sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesinin zaman alacağını söyledi. Kamyonda ayrıca ağır silahlar bulunduğu da ifade ediliyor.

Hollande'dan açıklama

Saldırının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Hollande, meydana gelen saldırı karşısında sarsıldığını belirterek "Bütün Fransa, İslamcı teröristler tarafından tehdit edilmektedir" dedi. Terörizmle mücadele etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Hollande, "Topraklarımıza saldırı düzenleyen herkesten hesabını soracağız" diye sözlerini sürdürdü.

Hollande, 13 Kasım 2015'de yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulamasının üç ay daha uzatılacağını da sözlerine ekledi. Ülkedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını kaydeden Hollande, polis ve jandarmanın güçlendirilmesi için ihtiyatları da çağrıda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl kasım ayında düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/HS/AG