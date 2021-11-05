İngiltere'de yapılan araştırmada ilk kez hayvanlarda Alfa varyantı görüldü

İngiltere Marlow'daki Ralph Veteriner Sevk Merkezi’ndeki son yapılan araştırmalara göre bulaşıcılığı yüksek Covid-19 virüsünün Alfa varyantı, evcil hayvanlarda da görüldü. İnsanlardan hayvanlara geçtiğini belirten uzmanlar, kedi ve köpeklerde kalp sorununa yol açabilecek Alfa varyantına karşı uyardı.

İlk kez Kasım 2020’de İngiltere’nin güney doğusundaki Kent kentinde tespit edilen 'B.1.1.7', daha sonra verilen isimle 'Alfa' varyantı, kendisinden önceki diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı ve hızlı yayılarak vaka sayılarında ani artışa neden olmuştu.

2 kedi ve 1 köpeğin PCR testi pozitif çıktı

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, kedilerden ikisinin, köpeklerden birinin PCR testi aracılığıyla pozitif çıktığı bildirildi. Diğer üç evcil hayvanın kalp hastalığı belirtileri gösterdikten iki-altı hafta sonra merkeze getirilmesiyle birlikte yapılan kan testleri sonucunda, Covid-19'u atlatmış ve antikor geliştirdiği tespit edildi.

Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta da Alfa varyantı tespit edilen evcil hayvan sahipleri, Covid-19'u geçirip atlatmış kişilerdi.

Hayvanlarda ciddi kalp anormallikleri görüldü

Sputnik'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, Veteriner kardiyolog Dr. Luca Ferasin, son çalışmalarının Covid-19 alfa varyantından etkilenen ilk kedi ve köpek vakalarını bildirdiğini belirtti. Ferasin, bundan önce hayvanlarda hiç görülmemiş ciddi kalp anormallikleri gördüklerini de ekledi.

Ferasin, hayvanlar arasında çok yaygın olmadığını belirtmekle birlikte, bulaşma yönünün muhtemelen insandan hayvana doğru olduğunu, hayvandan insana bulaşmanın daha düşük ihtimal olduğunu söyledi.

196 evde 310 evcil hayvan test edildi

Öte yandan bu çalışma, kediler ve köpekler üzerinde yapılan ilk Covid-19 araştırması değil. Temmuz ayında, Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nden uzmanlar, Covid-19'a yakalanan kişilerle aynı evi paylaşan kedi ve köpeklere PCR ve kan testleri yaptı. Çalışma çerçevesinde son 200 gün içinde Covid-19'a yakalanan kişilerin yaşadığı 196 evde 310 evcil hayvan test edildi.

6 kedi ve 7 köpeğin test sonuçları pozitif çıktı

Araştırmada 6 kedi ve 7 köpeğin test sonuçları pozitif çıktı, 54 evcil hayvanın da Covid-19'a karşı antikor geliştirdiği görüldü. Yine aynı araştırmada da hayvandan insana değil, insandan hayvana bulaştığı görüldü.