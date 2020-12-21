"İngiltere'de tespit edilen yeni Koronavirüs dünya çapında en yaygın tür haline gelebilir"

İngiltere'de acil durumlarda hükümete bilimsel tavsiyelerde bulunan SAGE adlı gruba mensup bir bilim insanı, Koronavirüs'ün geçirdiği mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni varyantın "dünya çapında en yaygın tür haline gelebileceğini" söyledi.

Sky News'a konuşan Prof. Calum Semple, yeni varyantın, aynı zaman dilimi içerisinde eskisine kıyasla çok daha fazla kişiye bulaştığını belirtti.

Bu varyantın dünya genelinde baskın tür haline gelme ihtimali sorulduğunda, Semple, "Sanırım bu ya da buna benzer türler baskın olacak" diye konuştu.

"Virüsün daha hızlı yayılmasında evrimsel avantajı var"

BBC'nin haberine göre; Semple, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"Çünkü virüsün daha hızlı yayılmasında evrimsel avantajı var, diğer türlerin önüne geçecek ve doğallığından baskın hale gelecek."