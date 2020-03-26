İngiltere'de serbest çalışanlara devletten yüzde 80 destek

İngiltere’de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından serbest çalışan birçok kişi mağdur olurken, İngiliz hükümeti çalışanlara yüzde 80 oranında destek verileceğini açıkladı.



Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, çalışma hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



İngiltere, genelinde Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeni ile birçok iş yeri kapatılırken, birçoğu ise işten çıkarmalar yaparak çalışan sayılarını azalttı.



Serbest çalışanlar ise sokağa çıkma yasağı ve kapatılan işyerleri nedeni ile gelirlerin de düşüş olacağı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı.



Muhafazakâr Parti Üyesi Rushi Sunak, gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiliz devletinin serbest çalışanlara da destek vereceğini açıklarken, serbest çalışanların son 3 yıl içerisindeki gelirlerinin ortalamasının alınarak yüzde 80 oranında destek verileceğini duyurdu.