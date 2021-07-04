İngiltere'de maske takmak zorunluluk olmaktan çıkıyor

İngiltere'de kapalı ya da açık mekanlarda "maske takma zorunluluğunun" kalkacağı belirtildi.

İngiltere Emlak Bakanı Robert Jenrick pazar günü verdiği röportajında Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Bakan Jenrick, karantinayla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin verilerin oldukça olumlu sinyaller verdiğini belirterek, maske yasağını birkaç hafta içerisinde kaldırabileceklerini söyledi.

Jenrick, salgınla alakalı kısıtlamalarda hükümetin değil vatandaşların karar vereceği yepyeni bir uygulamaya geçileceğini ifade ederek, "19 Temmuz tarihinde Covid-19 ile ilgili yeni uygulamalar açıklanacak. İnsanlar maske takmaktan hoşnut değil. Bu uygulama artık tercihe bırakılacak." diye konuştu.