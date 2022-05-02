İngiltere'de kanser şüphesi nedeniyle hastanelere yapılan sevkler yüzde 16 arttı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), 2021 yılında rekor düzeydeki bir sayıyla toplamda 2,7 milyon kişinin kanser kontrolleri için hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

2020 yılında koronavirüs pandemisi esnasında söz konusu sayılar önemli ölçüde azalmıştı.

Ancak hala en az 30 bin kişi kanser tedavisi görmek için sırada bekliyor.

İnsanların kanser şüphesi nedeniyle hastanelere sevkleri pandemi öncesindeki seviyelere göre yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sevk sayısı ise 2,4 milyondan 2,65 milyona yükseldi.

NHS İngiltere'nin ulusal kanser direktörü Dame Cally Palmer, 30 bin kişinin hâlâ pandemi nedeniyle tedavi için beklediğini ancak açıklanan yeni verilerin ise ülke sağlık sisteminde bir miktar gelişimi gösterdiğini söyledi.

Bu sevk oranlarını yüksek tutmanın hayati önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Palmer, daha fazla hayat kurtarabilmek adına, erken safhada kanser teşhisinde bulunma hedeflerine her zamankinden daha hızlı ilerlediklerini dile getirdi.

NHS İngiltere'nin ulusal kanser klinik direktörü Prof. Peter Johnson ise birinci basamak sağlık hizmeti başvurularının rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Günde yaklaşık 11 bin kişiye testler yapıldığını belirten Johnson, ancak hala gidilecek yol olduğunu dile getirdi.

BBC Radio 4'teki "Today" programına konuşan Johnson, NHS'in pandemi öncesinde teşhiste bulunma kapasitesinde bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi; MR (manyetik rezonans görüntüleme) ve bilgisayarlı tomografi gibi ekipmanların alımı için 2,3 milyar sterlinlik bir harcama yapıldığını hatırlattı.

Prof. Johnson, nüfusun yaşlanması, kalp krizi ve felç gibi hastalıklarla insanların daha az hayatlarını kaybetmesi nedeniyle, kanser teşhisi sayısında yılda yaklaşık yüzde 3'lük bir artış olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Ama kanser testleri için gördüğümüz insan sayısı, kanserli insan sayısından daha hızlı artıyor."

Hayır kuruluşları ise sevk sayılarının yükselmesinden dolayı memnun. Ancak buna rağmen pandeminin kanser tedavisi üzerindeki "tahrip edici" etkisi konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Macmillan Kanser Destek Vakfı'ndan Minesh Patel, doktorlar ve hemşireler üzerindeki baskının artmaması için hükümetin 10 yıllık kanser planlarında kanser uzmanlarının sayısını artırmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi'nin yakın zamanda yayımladığı bir rapora göre, Mart ve Eylül 2020 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta üç milyon daha az kişinin kanser taramalarına davet edildi.

Mart 2020 ile Mart 2021 arasında da, İngiltere'de 326 bin daha az insan kanser tanısıyla hastanelere sevk edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de yapılan yatırımlarla birlikte, 10 yıllık kanser planlarının Avrupa'ya öncülük edeceğini savundu.