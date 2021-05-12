İngiltere'de hükümet hayvanları 'duygusal canlı' olarak tanımaya hazırlanıyor

İngiltere'de hükümet hayvan hakları konusundaki yeni eylem planını açıkladı. Plana göre hayvanlar 'duygusal canlılar' olarak tanınacak, evcil, vahşi ve çiftlik hayvanlarının korunması için yeni tedbirler alınacak.

İngiltere'de hükümet, bugün Hayvan Refahı Eylem Planı adı altında, hayvanların korunmasından av yasağına kadar detaylı bir planı parlementoya sundu. Plan içerisinde hayvanların duygusal varlıklar olarak kabul edilmesinin yanı sıra avlanma konusunda da sert tedbirler var.

BirGün'ün aktardığına göre, hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada canlı hayvanların besi ve öldürülmesine yönelik ihracatı yasakladıklarını, primatların evcil hayvan olarak kullanılmasını ve köpek kaçakçılığını engellemek adına çeşitli önlemler alındığını kaydetti.

Bunun yanında çiftlik hayvanlarının eziyet görmemesi için de daha fazla önlem alınacağını, polislerin de bu hayvanların korunmasında görev alacağını belirtti.

Hükümetin getireceği eylem planı, tarihin en büyük av yasağı olarak da tanıtılıyor. Planda fil dişi ve köpek balığı yüzgeci konusunda şu ana kadarki en büyük yasağın geleceği vurgulanırken, ayrıca avı engellemek için kaz ciğeri satışının da önüne geçileceği vurgulandı.