İngiltere'de geçen hafta 50 kişiden 1'i Koronavirüs'e yakalandı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla artması nedeniyle sıkı bir ulusal karantinaya giren İngiltere'de geçen hafta 50 kişiden birinin, yani 1.1 milyon kişinin Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından sunulan veriler salı günü ülkede 60 bin yeni vaka tespit edildiğini gösterdi. Veriler, 27 Aralık ve 2 Ocak arasındaki haftada İngiltere 1 milyon 122 bin kişinin Koronavirüs'e yakalandığını gösterdi. Bu sayıda hastanelerde, bakımevlerinde kalan insanlar yer almıyor.

Verilere göre geçen hafta İngiltere'de 50 kişiden 1'i Koronavirüs'e yakalandı.

İngiltere Kamu Sağlığı'ndan Dr. Yvonne Doyle "Hızlı vaka artışı oldukça endişe verici ve maalesef sağlık sistemimizde kış boyunca daha çok baskı olacağını gösteriyor" dedi.

İngiltere bu hafta salgın başından bu yana uygulanan en sıkı ulusal karantinaya girdi.