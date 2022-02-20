İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların izolasyon zorunluluğu kalkacak

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın bu hafta Covid-19 testi pozitif çıkanların yasal izolasyon sorumluluğunu kaldırması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de bu hafta "Covid'le yaşama" stratejisinin belirlenmesi bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson Covid'le yaşama gerekliliği konusunda "Covid bir anda yok olmayacak, virüsle yaşamayı öğrenmeli ve özgürlükleri kısıtlamadan kendimizi korumayı öğrenmeliyiz. Son iyi yılda aşı dağıtımı, testler ve yeni tedavilerle güçlü koruma mekanizmaları geliştirdik" demişti.

Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların izolasyon zorunluluğu da kalkacak. Daha önce izolasyonu ihlal ettiği tespit edilenlere para cezası veriliyordu.