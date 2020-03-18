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Koronavirüs
BBC Türkçe

İngiltere'de bira fabrikası dezenfektan jel üretmeye başladı

Şirket, dezenfektan jelleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor

18 Mart 2020 15:30

Piyasada bulunamaması nedeniyle, İskoçya'da bir cin fabrikasının alkol bazlı dezenfektan jel üreteceğini açıklamasından sonra, İngiliz bira üreticisi BrewDog da benzer bir yaklaşım benimsedi.

Firmanın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Piyasadaki sıkıntıya yardımcı olmak için, İskoçya'daki fabrikamızda el temizleme jelleri üretmeye başladık. Mümkün olduğunca çok insanın güvende kalmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" denildi.

Şirket, dezenfektan jelleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verdiklerini belirtti.

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