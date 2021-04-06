İngiltere'de AstraZeneca krizi: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını olan 7 kişinin sıra dışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin durdurulduğu açıklandı.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pollard, BBC'ye yaptığı açıklamada ekibin daha fazla bilgi beklediğini, aşıya dair güvenlik endişesi olmadığını söyledi.

Şubat ayında başlayan çocuklar üzerindeki denemeler, altı ile on yedi yaş arasındaki grupta aşıya güvenlik ve bağışıklık tepkisini değerlendiriyor.

Yaklaşık 300 gönüllünün planlanan tüm randevulara katılmaları tavsiye ediliyor ancak inceleme tamamlanana kadar başka aşı yapılmayacak.