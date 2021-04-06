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Koronavirüs

İngiltere'de AstraZeneca krizi: Çocuklar üzerindeki denemeler durduruldu

06 Nisan 2021 21:21

İngiltere'de Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin kriz devam ediyor. Kan pıhtısı ölümleri nedeniyle çocuklar üzerindeki denemelerin durduruldu öğrenildi.

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