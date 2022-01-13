İngiltere'de 6 milyon kişi hastanede tedavi için sıra bekliyor

NHS tıp direktörü Profesör Stephen Powis, Omicron'un sadece hastanelere kabul edilen hasta sayısı (günde ortalama 2.000 civarında) bakımından değil, aynı zamanda personel eksikliği nedeniyle de büyük baskı yarattığını söyledi.
9 Ocak tarihinde İngiltere hastanelerinde Covid nedeniyle izolasyon yüzünden işe gidemeyen NHS personel sayısı 40 bine ulaştı. Bu rakam Aralık başına kıyasla üç kat artmış, ancak 50 bine yaklaşarak zirveye ulaştığı 5 Ocak'tan itibaren de düşüşe geçmiş görünüyor.
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