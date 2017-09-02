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Yaşam

İngiltere Büyükelçisi Moore'dan Kadir Mısıroğlu'nun 'Atatürk' iddiasına yanıt: Sahte tarih!

Kadir Mısıroğlu, "Atatürk'ün hilafeti yıkmak üzere İngilizlerle anlaştığını" iddia etmişti

02 Eylül 2017 21:40

İngitere Büyükelçisi Richard Moore, Kadir Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün İngiltere ile anlaşması üzerine Yunan ordularının Osmanlı'yı işgal ettiği iddiasına "sahte tarih" diyerek yanıt verdi.

Moore, Twitter hesabından pağlatığı mesajda "Kadir Mısıroğlu'ndan anti-semitik, komplolarla dolu görülmemiş tweetler geldi- Atatürk hilafeti yıkmak üzere İngilizlerle anlaşmış, her Yunan birliğinin başında bir İngiliz subayı varmış- Vay canına! Sahte tarih" ifadelerini kullandı.

Kadir Mısıroğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajlar şöyle:

 

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