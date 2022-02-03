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Koronavirüs

İngiltere bir Covid-19 aşısına daha onay verdi

Bu, İngiltere’nin onay verdiği 5’inci aşı oldu

03 Şubat 2022 17:45

İngiltere, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği "Nuvaxovid" adlı aşıyı onayladı. Bu, İngiltere’nin onay verdiği 5’inci aşı oldu.

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