İngiltere bir Covid-19 aşısına daha onay verdi

İngiltere, Koronavirüs'e karşı bir aşıya daha onay verdi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşılayan aşının yetişkinlerde birinci ve ikinci dozunun güvenli olduğu bildirildi.

Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının, MHRA'nın, İngiltere'de kullanımına onay verdiği beşinci Covid-19 aşısı olduğu kaydedildi.

Covid-19'a karşı yüzde 89'a kadar koruma sağlıyor

MHRA Başkanı Dr. June Raine, yaptığı açıklamada, “Bugün, bizi Covid-19'dan korumaya yardımcı olmak için kullanılabilecek beşinci bir aşıya erişim sağlayan bu yetkinin verildiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Klinik deneylerde Nuvaxovid aşısının, Covid-19'a karşı yüzde 89'a kadar koruma sağladığı bildirildi.

İngiltere'de daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen Covid-19 aşıları onaylanmıştı.