İngiltere Başbakanı Johnson'dan mutasyon hakkında açıklama: Diğer ülkelerin kaygısını anlıyoruz, olabilecek en hızlı şekilde hareket ettik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeye giriş çıkışlarla ve tedarikle ilgili sorunlara hükümetin "uzun zamandır hazırlandığını" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen yeni Koronavirüs mutasyonu ilgili son gelişmeleri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüklerini belirten Başbakan Johnson, diğer ülkelerin "kaygısını anladıklarını" söyleyerek, İngiltere'nin konuyla ilgili olabilecek en hızlı şekilde hareket ettiğini yineledi.

Johnson, şimdiye kadar 500 binin üzerinde kişinin Koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını da ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü de Koronavirüs'ün yeni mutasyonunun şu ana kadar "daha ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirmişti.

DR. Vallance: Ülke geneline yayılmasını bekliyoruz

İngiltere’de hükümetin bilimsel danışmanı olarak görev yapan Dr. Sir Patrick Vallance, koronavirüsün yeni türünün ülke geneline yayılmasını beklediğini söyledi. Ülkenin daha büyük bir alanının önlemler kapsamında oluşturulan 4. Kademe’ye taşınabileceğini belirtti.

İngiltere'de son durum

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 364 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 215 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 73 bin 511, toplam can kaybı ise 67 bin 616 olarak duyuruldu.

TIKLAYIN: Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon açıklaması: Hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok