Dünya liderlerinden ABD'deki olaylara tepki: "Demokrasiye saldırı kabul edilemez"
ABD'de Trump destekçileri kongre binasını bastı
07 Ocak 2021 00:23
Güncelleme: 07 Ocak 2021 09:23
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasına girmesinden sonra çıkan protestolara dünya liderlerinden tepkiler geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, barışçıl bir devir önerisi sunarken; Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise "Washington'da yaşananlar şok edici, demokrasiye saldırı kabul edilemez." dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Demokrasi süreci çeteler tarafından alaşağı edilmemeli
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: "Washington DC'den gelen inanılmaz görüntüler demokrasi düşmanlarını memnun ediyor"
Sebastian Kurz: Demokrasiye saldırı kabul edilemez
Boris Johnson: İktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip