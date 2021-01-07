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Dünya

Dünya liderlerinden ABD'deki olaylara tepki: "Demokrasiye saldırı kabul edilemez"

ABD'de Trump destekçileri kongre binasını bastı

07 Ocak 2021 00:23

Güncelleme: 07 Ocak 2021 09:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasına girmesinden sonra çıkan protestolara dünya liderlerinden tepkiler geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, barışçıl bir devir önerisi sunarken;  Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise "Washington'da yaşananlar şok edici, demokrasiye saldırı kabul edilemez." dedi. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Demokrasi süreci çeteler tarafından alaşağı edilmemeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: "Washington DC'den gelen inanılmaz görüntüler demokrasi düşmanlarını memnun ediyor"

Sebastian Kurz: Demokrasiye saldırı kabul edilemez

Boris Johnson: İktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip

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