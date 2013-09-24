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Yaşam

İngilizlerin sofradaki yeni aşkı hellim peyniri

İngiltere'de hellim peyniri vejetaryenler arasında tüketim patlamasına neden oldu

24 Eylül 2013 10:52

 

Hellim peyniri çok yakın zamana değin yemekte çeşniyi arayan İngilizlerin sofralarına özel günlerde davet ettiği egzotik bir yabancıydı. Ama ne olduysa oldu ve hellim, jet hızıyla popülerleşti.

Şu günlerde arka bahçesinde mangal yakıp bira kutularını buzluğa atanların vazgeçilmezleri arasında, şişlere geçirilmiş hellim peyniri de var.

Hellim, sayıları giderek artan vejetaryenlerin mangal partilerinde aç kalmamalarını sağlayan bulunmaz bir nimet.

BBC Türkçe'deki habere göre vejetaryenler, şişe geçirilmiş hellim tanelerinin tavuk olmadığını birkaç kişiye sorup teyit ettirdikten sonra, domates ve biberlerin arasında kızarıp yumuşamış hellime iştahla girişiyor.

Kıbrıs'ın medarı iftiharı olan hellim genellikle inek sütünden üretiliyor. Ama koyun ya da keçi sütünden yapıldığı da oluyor.

 

Adam başına 8 kg tüketim

 

Erime noktası yüksek olduğu için ızgarada ya da tavada kendi yağıyla pişirilmeye uygun bir peynir.

Hellim, Kıbrıs mutfağının köşe taşlarından biri. Adada kişi başına yılda ortalama 8 kg hellim tüketilmesi bunun açık bir kanıtı.

Avrupa Birliği'nde ise hellimin tahtı, İngiltere'de. Bunu en çok hellim tüketen ikinci Avrupa ülkesi İsveç izliyor.

İngilizler kıta Avrupa'ya kıyasla daha mütevazı bir peynir kültürüne sahip. Fakat Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç etmiş olan toplum, peynir konusunda İngilizlerin damak tadını zenginleştirmeyi başarmış.

Önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, 2011-2012 döneminde hellim satışlarının yüzde 35 arttığını belirtiyor.

 

Akdeniz mutfağının cazibesi

 

Daha lüks gıda ürünlerini satan Waitrose market zinciri ise, yüzde 104'lük bir artışla övünüyor.

Daily Telegraph gazetesinin yemek yazarı Rose Prince, hellimin popülerliğinin iki ana nedeni olduğunu düşünüyor. İngilizlerin Akdeniz mutfağını keşfettikçe daha çok sevmeleri ve televizyonlarda kıran kırana bir rating rekabetine giren meşhur aşçıların farklı tatları denemeye hevesli yeni bir nesil yetiştiriyor oluşu.

Hellim artık belli başlı lokanta zincirlerinde patates kızartması gibi ana giriş yemekleri arasında yer alıyor. Nando's lokanta zinciri, hellim tabağını sipariş edenlerin sayısında 2010'dan bu yana kaydettikleri yüzde 138'lik artıştan çok memnun.

 

Hellim mi, hallumi mi?

 

Satışlardaki bu hızlı artış, Kıbrıs'taki üreticileri harekete geçirdi. Hellim peynirinin kökenini ''hallumi'' adı altında adanın güneyindeki üreticilere bağlayan bir Avrupa Birliği kararının çıkarılmasını istiyor ve böylece kendilerini rekabetten korumayı amaçlıyorlar.

Ancak bu girişimlerinde şimdiye değin başarılı olamadılar. Peynirin üretim şekli ve tadının standartları konusunda henüz bir görüş birliğine varılmış değil.

Ayrıca AB nezdinde böyle bir girişimin önündeki diğer bir engel, adanın kuzeyinde ve Türkiye'de ''hellim'' adı altında üretilen peynirin ticari statüsünün ne olacağı konusundaki tartışmaya dayanıyor.

 

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