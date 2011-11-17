İngilizlere araçta sigara içme yasağı geldi



T24 - İngiltere’deki sağlık uzmanları seyir halindeyken araba içinde sigara içilmesinin önüne geçmek için harekete geçti.













Araç içinde yolcu olup olmamasına bakılmaksızın sigaraya yasak getirilmesini isteyen İngiliz Tıp Derneği uzmanları, yol güvenliğinin yanı sıra sağlığı ön planda tutan bu yasal düzenlemenin hemen gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.





Araçta içilen sigaranın, kapalı bir mekânda içilenden 23 kat daha zararlı olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle çocukların yetişkinlere oranla bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu belirterek, sigaraya bağlı olarak her yıl 80 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede araç içinde sigara içilmesinin yasaklanmasının önemini vurguluyor.



Ancak İngiliz Parlamentosu’ndaki bir komisyon, bu doğrultuda bir yasal düzenleme yapılmadan önce başka alternatiflerin de değerlendirmesi gerektiği görüşünde. Hemen konulacak bir yasağın ters tepebileceğini belirten komisyon, böyle bir adım atılmadan önce toplumda uzlaşma sağlanmasına ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor. Bu arada Yeni Zelanda, Hong Kong ve Avustralya’nın bazı eyaletlerinde araç içerisinde sigara içmek 2009 yılından beri yasak.













