İngilizler postacının yolunu gözlüyor

Bugünlerde binlerce İngiliz, postacının yolunu gözlüyor. Çünkü İngiliz kraliyet ailesinin sıradaki düğününe davet mektuplarının gelmesi an meselesi! İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry ve "Suits" dizisindeki rolüyle dünya çapında ün kazanan Meghan Markle evlilik planlarına hız vermiş durumda.

The Sunday Times gazetesi kısa süre önce, İngiltere Kilisesi'nin lideri olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin Meghan Markle'ı çiftin Mayıs'ta yapılacak düğününden önce vaftiz edeceğini açıkladı. Kimliği bilinmeyen bir kaynak tarafından aktarılan bilgilere göre, Welby çiftle oldukça yakın ilişkileri olan bir isim ve Markle vaftizi onun yapmasını kendisinden özellikle rica etti.

Protestan olarak yetiştirilen ancak bir Katolik okuluna giden Markle'ın özel vaftizinin Mart ayı içerisinde çiftin yaşadığı Kensington Sarayı'ndaki bir şapelde düzenleneceği belirtildi. Dışarıya kapalı olacak vaftiz törenine yalnızca aile üyelerinin katılacağı kaydedildi. Böylece Meghan Markle'ın anne ve babası Londra'ya gidecek ve Prens Harry müstakbel kayınpederiyle ilk kez tanışmış olacak.

The Sunday Times'ın haberinde, vaftiz edilmenin Markle'ın "kendi tercihi" olduğu ve kraliyet düğünleri için resmi bir önkoşul olmadığı belirtildi.

Nikah 19 Mayıs'ta

36 yaşındaki Meghan ve 33 yaşındaki Harry'nin nikahını da 19 Mayıs tarihinde Başpiskopos Welby kıyacak. Nikah, Windsor Sarayı içerisinde kraliyete bağlı bir kilise olan St. George's Chapel'da gerçekleşecek.

Markle ise İngiltere Kilisesi'nin mensubu olmaya Kraliçe'ye olan saygısından ötürü karar verdiğini açıkladı. Aynısını yaklaşık 70 yıl önce, Yunanistan ve Danimarka Prensi olması nedeniyle Yunan Ortodoks Kilisesi mensubu olan olan Prens Philip de o dönem prenses olan Kraliçe Elizabeth ile evlenirken yapmıştı. Kate Middleton ise Prens William'la evlenmeden önce zaten vaftiz edilmiş durumdaydı.

Kraliyet ailesindeki ilk Hollywood yıldızı

Meghan Markle ile Prens Harry 2016 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı. İlk evliliğini Amerikalı yapımcı Trevor Engelson ile yapan ve kendisinden 2013'te boşanan Markle, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde büyüdü. Işık yönetmeni bir baba ve yoga hocası bir annenin kızı olan Markle, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı.

İnsani yardım projelerine verdiği destekle bilinen Markle, Mayıs ayındaki düğünle birlikte İngiliz kraliyet ailesine giren ilk Hollywood yıldızı olacak. Kraliyet ailesinin üyeleri daha önce Amerika kökenli ya da boşanmış isimlerle evlilik gerçekleştirmişti. 1936'da Kral 8. Edward, başından iki evlilik geçen Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtından feragat etmişti.

Başpiskopos Justin Welby geçen ay Sky News'a yaptığı açıklamada, İngiltere Kilisesi'nin Markle'ın daha önce bir evlilik yapmış ve boşanmış olmasının "üstesinden geldiğini" söylemişti.

KNA,dpa/BÜ,HS

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