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Çevre

İngilizler 'çamaşır suyu'nda yüzüyor

İngiltere’nin Derbyshire kontluğuna bağlı Buxton bölgesinde bulunan ve adeta Akdeniz’in mavisini yansıtan sulara sahip “Mavi Göl” göründüğünün aksine içerdiği zehir oranıyla tehlike saçıyor

13 Ağustos 2012 17:13

İngiltere'de "Mavi Göl" olarak bilinen ve dışarıdan bakıldığında son derece temiz gözüken gölün içinde ölü hayvanlar, dışkılar ve dibe batmış arabalar var. Fakat halk bunlara rağmen suya girmekten vazgeçmiyor.
 
İngiltere’nin Derbyshire kontluğuna bağlı Buxton bölgesinde bulunan ve adeta Akdeniz’in mavisini yansıtan sulara sahip “Mavi Göl” göründüğünün aksine içerdiği zehir oranıyla tehlike saçıyor.

Halk bütün uyarılara rağmen çamaşır suyu kadar tehlikeli olan sularda yüzmeye devam ediyor.

Gölün girişindeki uyarı tabelasında yazanlar görenleri şaşırtsa da suların berrak görüntüsüne aldananlar soluğu kumsalda alıyor.

Uzmanlar içinde ölü hayvanların, araba enkazlarının ve hayvan pisliklerinin bulunduğu suyun pH değeri neredeyse çamaşır suyu kadar tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Suyun renginin bölgeyi çevreleyen kireç taşlarından dolayı mavi gözüktüğünü söyleyen yetkililer insanların uyarılara rağmen güneşli havalarda çocuklarını da alarak kumsala geldiğini ve gölde yüzdüklerini belirtti.

Gölün müdavimlerinden Sam Ahmed  İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak çocuklarıyla düzenli olarak “Mavi Göl”e geldiklerini söyledi.

Ahmed şöyle konuştu: “Güneşli günlerde çok güzel oluyor burası. Çocuklarıma su yutmamalarını tembihliyorum.”

Yetkililer bölgeyi mühürlemek için çalıştıklarını belirtti.

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