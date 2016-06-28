İngilizce AB resmi dilleri arasından çıkartılacak

Avrupa Birliği (AB) Hukuk Komisyonu Başkanı Danuta Maria Hübner, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması durumunda İngilizce’nin AB resmi dilleri arasından çıkarılacağını söyledi.

İngilizce’nin İngiltere tarafından resmi dil olarak kaydedildiği için AB’de kullanılan 24 resmi dilden biri olduğunu belirten Hübner, Londra yönetiminin AB üyeliğinin sona erdiği tarihte bu uygulamanın da biteceğini, böylece İngilizce’nin AB’nin resmi dilleri arasından çıkarılacağını söyledi.

İngiliz dilini 28 AB üyesi ülkeden sadece İngiltere’nin resmi dil olarak kaydettirdiğinin altını çizen Hübner, "İngiltere artık AB üyesi değilse İngilizce de resmi dil statüsünü kaybeder" dedi.