Britanya'da AB'de kalmak için dilekçe verenler 2 milyona yaklaştı, Londralılar Brexit'e karşı 'Lexit' resti çekti

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve Cebelitarık'tan oluşan Büyük Britanya, perşembe günü gittiği referandumdan cuma günü Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sonucuna uyanırken dün AB’ye geri dönmek için seferber oldu. Britanyalılar “farklı sonuçlanır” umuduyla referandumun yeniden düzenlenmesi için parlametonun (Avam Kamarası) web sitesinde dilekçe imzalayarak teklif gündeme aldırma uygulamasına başvurdu. Tekliifin parlamentoya sunulması için 100 bin imza yeterken, “tekrar refrendumu” için önceki akşam 120 bini bulan imzalar dün 1 milyon 800 bini aştı. Yüzde 60 oranında AB’de kalmak için oy kullanmış olan Londralılar da “Ülkece AB’de kalmazsak bağımsızlık ilan eder, AB’ye katılırız” (Lexit) diyerek isyan bayrağı açtı.

Başa başken çıkılmaz

Cumhuriyet'teki habere göre, kampanyanın öncüsü William Oliver Healey “Biz, aşağıda imzası bulunanlar, hükümete, katılım oranının yüzde 75’in altında olmasına dayanarak, kalma veya ayrılma oylarının da yüzde 60’ın altında olmasından dolayı, başka bir referandum düzenlenmesi gerektiği kuralını uygulamaları çağrısında bulunuyoruz” mesajını yazdı. Kitlesel hücum yüzünden parlamento sitesi bir süreliğine hizmet veremez hale geldi. Teklif parlamentonun dilekçelerle ilgilenen komisyonu tarafından salı günü ele alınacak, buradan onay çıkması halinde tartışılması için genel kurula sunulacak. Ancak parlamentoda tek başına iktidar çoğunluğuna sahip Muhafazakar Parti’nin önemli isimleri Brexit’çi.

Singapur gibi

Dün AB’de kalmak için gösteri yapan Londralılar da Brexit’te ısrar ederseniz “Lexit”e gideriz mesajı verdi. Change-org sitesinde yeni Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a sunulmak üzere açılan dilekçeye 130 binden fazla imza toplandı. “Londra uluslararası bir şehirdir ve biz de AB’nin kalbinde kalmak istiyoruz. Ama kabul edelim ki ülkenin geri kalanı bizimle aynı fikirde değil. O zaman Britanya‘dan resmen boşanıp AB’deki dostlarımızla yola devam edelim” diyen dilekçede Khan’a “Londra’nın bağımsızlığını ilan et ve AB’ye üye olmak için başvuru yap” çağrısında bulunuluyor. Bu kampanyayı başlatan serbest yazar James O’Malleyx umutsuzca bir çığlık olarak başladıklarını belirtip “Birkaç yıl önce AB’den çıkacaksınız deseler inanmazdık, bu olabiliyorsa Londra da Singapur gibi bir kent devleti olabilir” diye ekledi.