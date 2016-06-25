Brexit sonrası AB komiseri istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki (AB) en üst düzey yetkilisi Jonathan Hill, ülkesindeki referandumdan çıkan AB'den ayrılma kararının ardından AB Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Lord Hill, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından görevini sürdürmesinin doğru olmayacağını bildirerek, "Brüksel ve Birleşik Krallık'taki birçok kişi gibi referandumdan çıkan karardan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Referandum sonucunun farklı olmasını umardım. Bir karar alındı, alınmamış gibi hareket edemeyiz." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin "yeni bir evreye girdiğini" belirten Hill, görevini hiçbir şey olmamış gibi sürdürmesinin doğru olmayacağını kaydetti. Ülkesinin AB'de kalmasından yana olan ve Başbakan David Cameron'a yakınlığıyla bilinen Hill, işlerin aksamaması için birkaç hafta daha görevinde duracağını ancak daha sonra görevini devredeceğini ifade etti.

Birleşik Krallık'ta önceki gün yapılan AB referandumunda yüzde 51,9 ayrılıktan yana, yüzde 48,1 ise birlikten yana oy kullanmıştı. Sonucun ardından İngiltere Başbakanı David Cameron da ekim ayında lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin kongresinde görevinden ayrılacağını açıklamıştı.