Brexit sonrası Slovakya'da da 'AB'den ayrılalım' kampanyası

Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya yönelik sonucun çıktığı referandumun ardından, Fransa ve Hollanda'daki 'referandum' çağrısına bir ülke daha eklendi.

Slovakya'da Slovakya Halk Partisi (SNS), ülkenin AB üyeliğini oylayacak referandum için imza kampanyasını başlatacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Slovakya yasaları, referanduma gidilmesi için 5.4 milyon nüfusa sahip ülkede 350 bin imza toplanmasını zorunlu kılıyor. Referandumun sonucunun ise yasal bağlayıcılığı bulunuyor.

Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyük Britanya'nın vatandaşları, Brüksel'in diktasını reddetmeye karar verdi. Slovakya için de batan Avrupa 'Titanic'ini terk etmenin zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.