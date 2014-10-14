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Kültür-Sanat

İngiliz yazara göre 'Hitler'in seks hayatı' nasıldı?

Ödüllü yazar Martin Amis, Cheltenham Edebiyat Festivali’ndeki konuşmasında 'Hitler’in cinsel hayatıyla' ilgili ilginç yorumlar yaptı

14 Ekim 2014 13:56

Nazi Almanyası ile ilgili yeni kitabı “Zone of Interest” önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan ödüllü yazar Martin Amis, İngiltere’deki Cheltenham Edebiyat Festivali’ndeki konuşması sırasında “Adolf Hitler’in hijyen takıntısı nedeniyle sevgilisi Eva Braun ile seks yaparken kıyafetlerini çıkarmadığını ve ona olabildiğince dokunmamaya çalıştığını” iddia etti.

Radikal’de yer alan habere göre, yazar “kitabı için yaptığı araştırmalar sırasında ‘Hitler’in cinsel hayatının gizemini koruduğunu’ belirtti.

“Hitler’in cinselliği ile ilgili bildiğimiz tek şey doktoru için bile kıyafetlerini çıkarmaya yanaşmadığı” diyen yazar “Hitler’in çok büyük bir hijyen takıntısının olduğundan” yola çıkarak “sevgilisi Eva Braun’la kıyafetlerini çıkarmadan seks yaptığını düşündüğünü” söyledi.

Amis, “Ben bu verilere dayanarak Hitler’in aseksüel olduğunu düşünüyorum” dedi.

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