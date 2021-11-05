İngiliz turist Türkiye'de tatildeyken bulduğu sokak kedileri için 14 bin pound harcadı

İngiltere'ye dönerken ev depozitosu için biriktirdiği parayı kullanarak Delilah ve Harriet'i aşılatmak, kısırlaştırmak ve ameliyet için peşinen 3 bin pound harcayan Walker, şunları söyledi:

"Bir ev almak için para biriktirmiştim. O para sadece boş yere harcamak için değildi ama bu zavallı küçük ruhları öylece bırakamazdım. 'Pekala, o kadar da kötü değil' diye düşündüm. Bu karantinadaki insanlar binlerce sterlin'e köpek alıyorlar ve ben aslında 2 kediye yardım ediyorum."

Walker, 9 Ocak'ta Romanya'ya, ardından İstanbul'a ve son olarak Antalya'ya geçti ve burada, kedileri veterinerden alıp İngiltere'ye götürmeye niyetlendi. Ancak o sırada Türkiye'de uygulanan sıkı Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle günlerce İstanbul Havalimanı'ndan çıkmasına izin verilmedi.

Nihayetinde İngiltere'ye dönerken ve yavru kedileri tekrar sokaklara salması ya da uyutması istenildi.

Geçici olarak evcil hayvan oteline bıraktı

Walker, bir kez daha Türkiye'ye döneceğini düşünerek Delilah ve Harriet'in ücret karşılığında bakıldığı bir evcil hayvan oteli buldu. Bu yıl 8 Ekim'de Walker, Harriet ve Delilah'ı eve götürmek üzere Antalya'ya uçtu.

Ancak havaalanına gittiğinde, canlı hayvanlarla ilgili protokoller nedeniyle kedileri yanına alamadı.

Walker, "Kedilerle birlikte havaalanına gittim, tabii ki Birleşik Krallık'a dönmek için ve bana dolaysız olarak 'Bu mümkün değil. Bunları buradan Birleşik Krallık'a götüremezsiniz' denildi. O noktada 12 bin pound harcamıştım, bu sebeple tamamen yenildim. Bir havayolu şirketinden diğerine gittim ve yine aynı yanıtı aldım" dedi.

Kelly, kedileri olmadan İngiltere'ye döndü ve ardından Türkiye'den Bükreş üzerinden uluslararası bir evcil hayvan kurye hizmeti veren bir hayvan hakları grubuyla temasa geçti.

"Çok para kazanmıyorum"

Sonunda kediler evine ulaştı. Walker, doğru olanı yaptığını düşündüğünü ve evinin depozitosunu Delilah ve Harriet'e harcamaktan pişman olmadığını söyledi.