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Yaşam
Deutsche Welle

İngiliz tahtına yeni varis

Buckhingam Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Prens William ve eşi Kate’in ikinci bebeklerini bekledikleri kaydedildi.

08 Eylül 2014 18:50


Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate'in ikinci çocuklarını beklediklerini ilan etmekten çok mutlu oldukları bildirildi.

İkinci hamilelik haberi, çiftin ilk çocuğu Prens George Alexander Louis'in doğumundan 14 ay sonra geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Kraliçe ve iki ailenin de üyelerinin Kate'in ikinci çocuğunu beklediği haberlerinden çok memnun oldukları kaydedildi.

Cambridge Düşesi'nin ilk hamileliğinde olduğu gibi sabahları mide bulantısından şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Prens William İngiliz tahtının ikinci varisi, ardından Prens George geliyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron da çifti Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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