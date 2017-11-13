İngiliz synth-pop ikilisi Hurts İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ELEKTRONİK müziğe getirdikleri duygusal yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken İngiliz synth-pop ikilisi Hurts, İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Yeni albümleri “Desire”ı geçtiğimiz Eylül ayında yayınlayan Hurts, 10 Şubat’ta Zorlu PSM Ana Tiyatro’da “Sahne Üstü Ayakta” konseptiyle sahne alacak. Konserin biletleri 15 Kasım\'da satışa çıkacak.

Adam Anderson ve Theo Hutchcraft tarafından İngiltere’nin Manchester kentinde 2009 yılında kurulan Hurts, aynı yıl çıkardıkları “Wonderful Life” şarkısı ve siyah beyaz klibi ile müzik dünyasında büyük ses getirdi. 2009 ve 2010 yılı boyunca Myspace üzerinden yayınladıkları parçalar ve \"Blood, Tears & Gold\" ve \"Better Than Love\" videoları ile hayran kitlesini dünya çapında genişleten Hurts’un “Devotion” şarkısına Kylie Minogue da vokaliyle eşlik etti.

İkilinin 2010 yılında yayınladığı ilk albümü Happiness 3 milyonun üzerinde satarken, 2013’te ise ikinci albümleri Exile piyasaya sürüldü. Hurts’ün üçüncü stüdyo albümü “Surrender” 2015 yılında yayınlanırken, geçtiğimiz Eylül ayında ise grubun son albümü “Desire” müzikseverlerle buluştu.

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